Pedro Pablo Pichardo sagrou-se campeão do Mundo do triplo salto.

O atleta português saltou 17,91 metros na última tentativa e levou a melhor sobre o italiano Andrea Dallavalle, que pouco antes tinha saltado para a frente do concurso.

Pichardo, que repetiu o êxito de 2022 em Eugene, Estados Unidos, saltou para a liderança da final no segundo salto (17,55), mas antes da sexta e derradeira tentativa foi ultrapassado por Dallavalle, com 17,64 metros, registo que empurrou o atleta luso para a prata.

Mas por pouco tempo, já que logo a seguir Pedro Pablo Pichardo arrancou o maior salto mundial do ano para reclamar o ouro nos Mundiais de Tóquio, no mesmo sítio onde há quatro anos também foi ouro, mas nos Jogos Olímpicos. O pódio foi fechado por Lázaro Martínez, cubano que saltou 17,49 metros.

Esta é a segunda medalha de ouro de Portugal nestes Mundiais de Atletismo, depois da vitória de Isaac Nader nos 1.500 metros.

