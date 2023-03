O atleta português Pedro Pablo Pichardo sagrou-se, na tarde desta sexta-feira, campeão europeu no triplo salto, nos Europeus de pista coberta, que decorrem em Istambul, na Turquia.

Pichardo venceu o concurso, na final, com a marca de 17.60 metros, ao seu terceiro salto, depois de ter registado 17.26 metros na primeira tentativa e de ter abdicado da segunda, tal como abdicou do quarto e quinto ensaios, encerrando com um nulo.

O atleta luso estabeleceu a melhor marca mundial do ano e ainda um novo recorde nacional.

Aos 29 anos, com Pichardo reeditou o feito alcançado em Torun 2021, onde conquistou a primeira medalha como português, tornando-se no segundo bicampeão português indoor no triplo, depois de Nelson Évora ter arrebatado os títulos em Praga 2015 e Belgrado 2017.

Com o título de Pichardo, o primeiro de Portugal em Istambul2023, Portugal passou a somar 27 medalhas em Europeus indoor, 16 das quais de ouro. Entretanto, Auriol Dongmo, também campeã da Europa, minutos depois, aumentou para 28 as medalhas e para 17 as de ouro. O triplo salto tornou-se na especialidade com mais conquistas, quatro, contra os três de Rui Silva nos 1.500 metros.

Pichardo junta o título de bicampeão europeu indoor ao olímpico, mundial e europeu ao ar livre, detendo ainda o estatuto de vice-campeão mundial em pista coberta.

Já o outro português, Tiago Pereira, que conseguiu a melhor marca pessoal da época, terminou o concurso no quarto lugar, com 16.51 metros, a apenas seis centímetros do bronze.

A medalha de prata foi garantida pelo grego Nikolaos Andrikopoulos (16.58 metros) e o alemão Max Hess conquistou o bronze, com 16.57 metros.