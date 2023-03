Pedro Pablo Pichardo lamentou nesta terça-feira a falta de posicionamento do Benfica após as polémicas acusações de Nelson Évora que envolvem o triplista luso-cubano, o Benfica e a Federação de Atletismo.

No comentário a uma publicação de um antigo funcionário do Benfica, que questionava precisamente o silêncio das águias no caso, Pichardo disse que até lhe parece que não é atleta do Benfica.

«Triste a verdade. Nem parece que sou atleta do Clube ou que o problema começou pelo Clube e o moço... Se ainda tivesse relações de amizade com aquela pessoa de certeza que a página do SLB Atletismo e não só, até a página pessoal estivesse cheia de publicações e comentários. Mas como já não há relações.... O tal silêncio», escreveu o luso-cubano.