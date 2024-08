Pedro Pichardo, vice-campeão olímpico do triplo salto em Paris2024, remeteu na sexta-feira uma decisão sobre o seu futuro para depois da Liga Diamante de atletismo e de reuniões com o presidente do Benfica e com o Governo português.

O atleta do Benfica, de 31 anos, foi homenageado pela Câmara Municipal de Setúbal, pela conquista da medalha de prata em Paris2024, tendo, mais uma vez, ponderado terminar a carreira.

«Tenho mais uma competição este ano, a final da Liga Diamante, que não posso fugir por motivos contratuais. Depois daí, da conversa que vou ter com o presidente do Benfica [Rui Costa], com as outras entidades do país, vamos decidir em conjunto. Eu, a minha equipa de treino e a minha família», disse o atleta nascido em Cuba, que representou Portugal nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos.

À margem da homenagem do Município da cidade onde treina diariamente, questionado sobre se a decisão sobre o seu futuro pode depender do resultado dessas conversas, campeão olímpico em Tóquio2020 foi taxativo: «Obviamente que sim, claro.»

O atleta do Benfica tem criticado publicamente a falta de apoio das entidades oficiais portuguesas e encontra-se em litígio assumido com a diretora do projeto olímpico e do atletismo do Benfica, Ana Oliveira.

Não descartou, no entanto, continuar a representar o clube encarnado após esclarecer a situação com o presidente, Rui Costa, possivelmente «na semana que vem», adiantou.

«A parceria com o Benfica não tem sido tão boa nos últimos tempos, mas espero que possamos melhorar no futuro. Tenho fé que corra tudo bem. Tenho uma reunião com o presidente, espero que corra bem», revelou Pichardo.

Sobre uma reunião que pediu ao primeiro-ministro de Portugal, quando se cruzou com o próprio Luís Montenegro ainda em Paris, revelou que está «agendada para setembro», mas sem saber precisar a data: «Gostaria muito que acontecesse não só com o primeiro-ministro, mas também com o secretário de Estado do Desporto [Pedro Dias] e com todas as entidades. É uma conversa, não são exigências, nem assuntos pessoais. Estou a reclamar [apoios] para o desporto em geral.»

Igualmente presente, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) mostrou-se «convicto de que Pedro Pichardo vai continuar a representar Portugal».

«O Pedro está na flor da sua competitividade. A disciplina dele é muito difícil, agressiva e exigente, mas com saúde vai continuar a trazer-nos medalhas e manter-se na elite mundial. Não tenho a mais pequena dúvida disso», disse Jorge Vieira, em declarações à agência Lusa.

Na ‘ressaca’ dos Jogos Paris2024, Pichardo também agradeceu à Câmara Municipal de Setúbal, pela cedência das instalações desportivas, apesar de também ter considerando que a pista que utiliza «não está em boas condições».