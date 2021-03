A atleta portuguesa Patrícia Mamona conquistou, na tarde deste domingo, a medalha de ouro no triplo salto feminino, nos campeonatos da Europa de pista coberta, que decorrem em Torun, na Polónia.

A atleta de 32 anos ganhou o concurso graças aos 14,53 metros - novo recorde nacional em pista coberta - conseguidos no seu terceiro salto. Superou os 14,44 obtidos já por si há dois anos, em Madrid. Ficou ainda a 12 centímetros do recorde nacional absoluto, obtido ao ar livre, de 14,65 metros.

Este é o primeiro título europeu de Patrícia Mamona em pista coberta, depois de já ter feito o segundo lugar em prova anterior.

As três atletas do pódio ficaram apenas separadas por um centímetro. Mamona superou os 14,52 metros de Ana Peleteiro e da alemã Neele Eckhardt. A germânica esteve com a prata até ao último dos seus ensaios, mas caiu para o bronze no desempate do segundo melhor salto, dado que Peleteiro - campeã há dois anos - saltou 14,52 na última tentativa, chegando ao segundo posto na derradeira oportunidade.

A classificação da final:

1.º: Patrícia Mamona (PORTUGAL), 14.53 metros

2.º: Ana Peleteiro (Espanha), 14.52

3.º: Neele Eckhardt (Alemanha), 14.52

4.º: Viyaleta Skvartsova (Bielorrússia), 14.35

5.º: Paraskevi Papahristou (Grécia), 14.31

6.º: Kristiina Makela (Finlândia), 14.23

7.º: Senni Salminen (Finlândia), 14.14

8.º: Neja Filipic (Eslovénia), 14.02

Portugal traz três ouros da Polónia

Portugal fecha assim com três medalhas de ouro a participação nos Europeus. Já este domingo, Pedro Pichardo somou o ouro no triplo salto masculino, depois de Auriol Dongmo, na sexta-feira, ter ganho o lançamento do peso.

Esta vitória de Patrícia Mamona eleva para 26 o número de medalhas alcançadas por Portugal em todas as edições dos campeonatos.

O medalheiro português nos Europeus de pista:

OURO (15):

2021: Pedro Pichardo, Auriol Dongmo, Patrícia Mamona

2017: Nélson Évora

2015: Nélson Évora

2013: Sara Moreira

2011: Francis Obikwelu

2009: Rui Silva

2007: Naide Gomes

2005: Naide Gomes

2002: Rui Silva

1998: Rui Silva

1996: Carla Sacramento

1996: Fernanda Ribeiro

1994: Fernanda Ribeiro

PRATA (9):

2019: Nelson Évora

2017: Patrícia Mamona

2011: Naide Gomes

2009: Sara Moreira

2002: Carla Sacramento

2002: Naide Gomes

2000: Rui Silva

1998: Fernanda Ribeiro

1998: Carlos Calado

BRONZE (2)

1994: Carla Sacramento

1986: João Campos