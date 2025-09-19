Jorge Pichardo, treinador e pai de Pedro Pablo Pichardo, contou que «por pouco» não teve um enfarte quando o italiano Andrea Dallavalle assumiu a liderança provisória, no último ensaio da final do triplo salto, com 17,64 metros, e o ouro do filho ficou em risco.

Pedro Pichardo respondeu com 17,91 metros, superando a marca do italiano e conquistou o segundo título mundial de triplo salto da carreira, depois do ouro em Eugene2022. O atleta tornou-se o primeiro português a conseguir dois títulos mundiais em atletismo.

O treinador explicou que desta vez teve pouca intervenção durante a prova. «Entrou praticamente sozinho. Deixou de fazer o quinto salto para fazer o sexto, não me disse que ia abdicar. Quando olhei para a pista, surpreendeu-me», revelou.

Acrescentou ainda que Pedro só treinou um mês e meio esta temporada devido a uma lesão nas costas, e que o trabalho, após a qualificação para a final, se centrou na correção técnica do segundo salto. Quanto à marca atingida, Jorge Pichardo pensava que o filho saltaria até aos 17,79 metros, longe de imaginar que conseguiria a melhor marca mundial do ano.

Com este resultado, Pedro Pichardo somou a 25.ª medalha de Portugal em mundiais.