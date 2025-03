Salomé Afonso conquistou a medalha de prata na prova de 1.500 metros nos Campeonatos da Europa de Pista Coberta.

A atleta portuguesa realizou uma prova em crescendo, ultrapassando as inglesas dentro da última volta e terminando apenas atrás da vencedora, Agathe Guillemot (França), com uma desvantagem de aproximadamente meio segundo. Patrícia Silva terminou na sétima posição, a pouco mais de dois segundos do primeiro lugar.

Esta é a primeira medalha para Portugal nesta edição dos Europeus, que decorrem nos Países Baixos.

Pouco depois, Isaac Nader conquistou, na prova masculina dos 1.500 metros, a segunda medalha lusa em Apeldoorn.