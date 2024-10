A queniana Ruth Chepngetich bateu o recorde mundial da maratona, este domingo, em Chicago.

A atleta de 30 anos dominou a prova do princípio ao fim e terminou em 02:09.55 horas, retirando quase dois minutos à anterior marca mundial, fixada em 02:11.53 e que pertencia à etíope Tigist Assefa.

No segundo lugar, ficou a etíope Sutume Asefa Kebede, com 02:17.32, enquanto a queniana Irine Cheptai, com o tempo de 02:17.51, cortou a meta em terceiro.

Na prova masculina, o queniano John Korir impôs-se em 02:02.42, tendo os etíopes Huseydin Esa (02:04.39), e Amos Kipruto (02:04.50), sido segundo e terceiro classificados, respetivamente.