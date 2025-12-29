Atletismo
Há 27 min
Pepe correu a São Silvestre do Porto e fez o tempo respeitável
Ex-futebolista do FC Porto já terminou a carreira há um ano e meio, mas continua em grande forma
Ex-futebolista do FC Porto já terminou a carreira há um ano e meio, mas continua em grande forma
Pepe foi um dos muitos participantes da São Silvestre do Porto e mostrou que continua em grande forma, apesar de ter terminado a carreira de futebolista há ano e meio.
O ex-jogador do FC Porto e internacional português completou os dez quilómetros com o tempo oficial de 42:19 minutos.
Pepe cruzou a meta no 304.º lugar, mas no escalão dele (M40) ficou na 41.ª posição.
Após terminar a carreira de futebolista, Pepe dedicou-se também à prática de ciclismo.
«10km pelas ruas emblemáticas do Porto, com um calor humano incrível e muito carinho de quem estava a apoiar ao longo do caminho», assinalou Pepe numa publicação na rede social Instagram.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS