Pepe foi um dos muitos participantes da São Silvestre do Porto e mostrou que continua em grande forma, apesar de ter terminado a carreira de futebolista há ano e meio.

O ex-jogador do FC Porto e internacional português completou os dez quilómetros com o tempo oficial de 42:19 minutos.

Pepe cruzou a meta no 304.º lugar, mas no escalão dele (M40) ficou na 41.ª posição.

Após terminar a carreira de futebolista, Pepe dedicou-se também à prática de ciclismo.

«10km pelas ruas emblemáticas do Porto, com um calor humano incrível e muito carinho de quem estava a apoiar ao longo do caminho», assinalou Pepe numa publicação na rede social Instagram.