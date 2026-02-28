Sofia Lavreshina venceu na prova de pista curta nos 400 metros com um tempo de 52,33 segundos, no Forum Braga. A atleta do Sporting fixou, com este resultado, um novo recorde dos Campeonatos de Portugal.

Recordista nacional desde 31 de janeiro de 2026, quando atingiu a marca dos 52,19 segundos em Glasgow, Sofia Lavreshina bateu, este sábado, o recorde de 53,34 segundos que pertencia, desde 2020, a Vera Barbosa e subiu ao pódio ao lado de Carina Vanessa e Clara Martinha, também atletas do Sporting.