O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Lorene Bazolo.

Através de uma nota partilhada no site oficial do clube, os leões confirmaram a permanência da velocista de 42 anos, que detém o recorde nacional na vertente dos 100 metros, com um tempo de 11,10s. Em declarações aos órgãos de comunicação do clube, Lorene garantiu que o principal objetivo é conseguir correr abaixo dos 11 segundos e tornar-se a primeira mulher a fazê-lo, em Portugal.

«O meu objetivo é honrar o nome do clube, continuar a elevar o nome do Sporting a um nível alto no panorama nacional e internacional. E, por que não, tentar alcançar aquele que é meu objectivo desde o início da carreira: quebrar a barreira dos 11 segundos. Vou continuar a trabalhar para isso acontecer, para ser a primeira mulher em Portugal a correr abaixo dos 11 segundos», referiu.