O Sporting revalidou o título masculino nos Campeonatos Nacionais de atletismo em pista ao ar livre e conquistou pela 16.ª vez consecutiva na vertente feminina, garantindo assim mais uma «dobradinha».

Na vertente masculina, o Sporting somou vitórias nos 400 metros barreiras (Diogo Barrigana), 800 metros (David Garcia), 110 metros barreiras (Francisco Marques), 200 metros (Emmanuel Eseme), lançamento do martelo (Johnsson Orn) e 400 metros estafetas.

Já no lado feminino, as leoas dominaram e venceram sete das dez provas: 400 metros barreiras (Sofia Lavreshina), lançamento do peso (Jessica Inchude), 200 metros (Tatjana Pinto), lançamento do dardo (Arianne Morais), salto com vara (Joana Barreto), 110 metros barreiras (Jéssica Barreira) e 400 metros estafetas.

Assista aqui ao levantar dos troféus: