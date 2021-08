Nelson Évora revelou que se submeteu a uma operação ao menisco em março passado, situação que lhe condicinou a preparação para os Jogos Olímpicos, nos quais entra em ação na terça-feira no triplo salto.

«Quando tudo estava a correr bem, lá vem mais um obstáculo. Nada de novo numa vida recheada de tantas pedras no caminho. Mas mais uma vez chorei, arregacei as mangas e fui à luta», escreveu o atleta português de 37 anos que vai terminar a carreira após a participação em Tóquio.

Nelson Évora foi campeão olímpico do triplo salto em 2008 e conquistou quatro medalhas de ouro em Mundiais ao ar livre, uma delas de ouro, em 2007.

A carreira, sobretudo no pós-título olímpico, ficou marcada por várias lesões graves. Évora apurou-se para os Jogos de Tóquio graças ao 26.º posto do ranking de qualificação e muito dependente dos resultados obtidos em 2018 e 2019. A melhor marca do ano ficou-se pelos 15,93 metros há pouco mais de um mês.