Vasco Vilaça conquistou este sábado a medalha de prata na terceira prova dos Mundiais de triatlo.

Em Hamburgo, o português terminou apenas atrás do australiano Matthew Hauser e com uma diferença de seis segundos. Pierre Le Corre fechou a prova no terceiro lugar e completou assim o pódio. Com presença garantida nos Jogos Olímpicos de Paris, Vasco Vilaça mostrou-se feliz pelo resultado obtido e aponta a uma grande prestação na capital francesa.

«Queria provar a mim mesmo que queria estar na luta pelas medalhas e na frente da prova, algo que ainda não tinha conseguido fazer este ano. Fico bastante feliz com o segundo lugar e por voltar a um pódio de um Campeonato do Mundo. Penso que a prova mostra que o treino e o trabalho foram bem feitos para Paris e que está tudo pronto para fazer uma grande prova na capital francesa», disse o atleta.