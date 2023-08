O português Ricardo Batista sagrou-se campeão europeu de triatlo sprint, este sábado, ao vencer a final da prova de elite nos Europeus que decorrem em Balikesir, na Turquia.

O triatleta de 22 anos registou o tempo de 20.34 minutos no final dos três segmentos do percurso (natação, ciclismo e corrida), seguido do alemão Lasse Nygaard Priester (20.93) e do neerlandês Richard Murray (20.45).

Também na final A, Gonçalo Oliveira foi 21.º classificado, com 21.24 minutos, enquanto Tiago Fonseca foi 29.º, com 22.50.

No setor feminino, Maria Tomé foi a melhor atleta portuguesa, ao terminar em 17.º lugar da final, enquanto Inês Rico foi 27.ª classificada, numa prova vencida pela francesa Mathilde Gautier.