Vasco Vilaça conquistou a medalha de prata em Yokohama, no Japão, na segunda prova do Campeonato do Mundo. O triatleta apenas foi superado pelo australiano Matthew Hauser.

Numa corrida muito disputada, o australiano assegurou o triunfo na parte final, quando Vilaça ainda liderava e parecia rumar ao ouro.

O português cumpriu o percurso em 1:41.14 horas, mais seis segundos do que o vencedor, dando sequência ao bom início de temporada, depois do bronze em Abu Dhabi, a 15 de fevereiro.

Por isso, Vilaça é segundo classificado do ranking, com 1.566,72 pontos, apenas superado por Hauser, que lidera com 1.693,75.

O outro português em prova, Ricardo Batista, foi sétimo neste sábado, a 1.04 minutos do líder. Assim, segue no quarto lugar do ranking.

Na prova feminina, Maria Tomé terminou no 10.º posto, em 1:52.42 horas, mais 1.18 minutos do que a vencedora, a luxemburguesa Jeanne Lehair. Assim, a portuguesa é 16.ª na classificação feminina, com 495,76 pontos.