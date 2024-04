O português Pedro Pichardo garantiu, este sábado, os mínimos no triplo salto para os Jogos Olímpicos Paris2024, com um salto de 17,38 metros na primeira tentativa no meeting de Xiamen, na China, da Liga Diamante.

Pichardo, que precisava de alcançar 17,22 metros, vai, assim, poder defender na capital francesa o título conquistado há três anos. Em Tóquio, o atleta do Benfica conseguiu 17,98 metros, marca que ainda é recorde de Portugal.

No atletismo, Pichardo junta-se na equipa lusa, agora composta por nove atletas, a Pedro Buaró (salto com vara), Samuel Barata e Susana Godinho (maratona), Isaac Nader (1.500 metros), João Coelho (400 metros), Auriol Dongmo (peso), Ana Cabecinha (20 quilómetros marcha) e Irina Rodrigues (disco).