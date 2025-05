Pedro Pichardo regressou sete meses depois à competição e logo com uma vitória, este sábado, no meeting de Keqiao, na China, integrado na Liga Diamante de atletismo.

O triplo saltador português, vice-campeão olímpico em Paris2024, saltou 17,03 metros logo ao primeiro ensaio, naquela que foi a única tentativa acima dos 17.

Sem o campeão olímpico Jordan Díaz e o bronze Andy Diaz, o jamaicano Jordan Scott ainda deu concorrência ao luso-cubano e terminou em segundo, com 17,00 metros. O chinês Yaming Zhu fechou em terceiro, com 16,92. Tiago Luís Pereira foi nono, com 15,96.

Refira-se que o diferendo entre Pichardo e o Benfica continua por resolver. O atleta de 31 anos, que se mudou para os italianos do ATL-Etica, não competia há mais de sete meses e meio, desde o triunfo no Memorial Ivo Van Damme, também da Liga Diamante, em Bruxelas, em 14 de setembro de 2024.

Segue-se o meeting de San Vendemiano, em 17 de junho, a caminho dos Mundiais Tóquio 2025, em setembro, para os quais Pichardo tem marca de acesso direto.

Em Keqiao, destaque ainda para Liliana Cá, quinta classificada no lançamento do disco, com 61,40 metros como melhor ensaio. A bicampeã olímpica norte-americana Valarie Allman venceu a prova ao arremessar o engenho a 70,08.

Já Jessica Inchude foi 10.ª e última, com 17,94 metros, no peso, dominado pela norte-americana Chase Jackson, com 20,54, recorde do meeting.