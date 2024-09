Pedro Pichardo conquistou, este sábado, a Liga Diamante de triplo salto, que decorreu em Bruxelas. Na final, o atleta português anotou 17,33 metros.

O vice-campeão olímpico e europeu, sempre superado por Jordan Diaz, aproveitou a ausência do espanhol para acumular o terceiro triunfo no principal circuito de meetings de atletismo.

Pichardo anotou 17,23 metros e depois evoluiu para 17,33. Prescindiu do terceiro e quarto saltos, para se resguardar, finalizando com um «nulo» e 17,05, quando o primeiro lugar estava selado.

Tal conquista vale um prémio de 30 mil dólares (cerca de 27 mil euros).

Na segunda posição ficou o alemão Max Hess, com 17,20 metros, seguido por Hugues Fabrice Zango, do Burquina Faso, com 17,05.

Outro português esteve hoje em ação em Bruxelas, mas nas provas para os escalões jovens. Samuel Falieu-Mané, de 17 anos, foi quinto no salto em altura, com 1,85 metros.