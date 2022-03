Depois da tempestade, a bonança. Ou pelo menos parte dela.

Yaroslava Mahuchikh conquistou este sábado o título de campeã do mundo de salto em altura em pista coberta.

Em Belgrado, a atleta ucraniana saltou 2,02 metros, mais alto do que toda a gente – bateu por dois centímetros a australiana Eleanor Patterson –, e festejou enrolada na bandeira com as cores da Ucrânia (veja a festa na galeria acima associada). Um triunfo, de resto, ainda mais impressionante se tivermos em conta que Mahuchikh fugiu do território ucraniano já durante o ataque militar da Rússia.

«Acordei [no dia 24 de fevereiro] no meu apartamento com os sons terríveis de explosões, fogo de artilharia e disparos», contou à imprensa, antes da competição começar.

«Depois de várias horas de pânico total, deixámos a nossa cidade [Dnipro] e mudámo-nos para uma pequena localidade não muito longe de casa. Ninguém pensou em treinar nesse momento, uma vez que nos vimos obrigados a passar os dias no bunker a seguir as notícias de Kiev, Sumy e Kharkiv minuto a minuto.»

Após três dias em viagem, a jovem de 20 anos conseguiu chegar a Belgrado: «Demorei mais de três dias para chegar aqui. Foi uma jornada stressante. Centenas de telefonemas, mudanças de direção, explosões, incêndios e sirenes de ataques aéreos. Eu gostava de pensar que não era mais do que um pesadelo, mas é a realidade do meu país. É a realidade da guerra.»