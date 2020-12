O queniano Kibiwott Kandie bateu este domingo o recorde mundial da meia maratona de Valência, Espanha, com o tempo de 57.32 minutos, retirando 29 segundos à anterior melhor marca, que era do do compatriota Geoffrey Kamworor.

Kibiwott Kandie bateu assim o recorde que estava na posse de Geoffrey Kamworor, que em setembro de 2019, em Copenhaga, percorreu a distância (cerca de 21,1 quilómetros) em 58.01 minutos.

No segundo lugar ficou o ugandês Jacob Kiplimo, com 57.37 minutos, numa prova em que outros dois atletas correram abaixo do tempo de anterior recorde, os quenianos Rhonex Kipruto, com 57.49 minutos, e Alexander Mutiso, com 57.59.

A etíope Genzebe Dibaba venceu a prova feminina, com o tempo de 1:05.18 horas.