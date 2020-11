Novak Djokovic foi derrotado pelo Daniil Medvedev na segunda jornada do Grupo Tóquio das ATP Finals.

O tenista russo despachou o número 1 mundial em dois sets por duplo 6-3, ao cabo uma hora e 22 minutos de encontro. Esta foi a terceira vitória de Medvedev sobre Djokovic em sete duelos, mas o sérvio só levou a melhor em três dos últimos quatro.

Cinco vezes vencedor naquele que é o último torneio do ano e que junta habitualmente o oito melhores tenistas da hierarquia, Djokovic está agora «condenado» a vencer o alemão Alexander Zverev para continuar em prova e tentar, dessa forma, igualar o recorde de seis vitórias, na posse de Roger Federer.

Quem já tem um lugar assegurado nas meias-finais é Medvedev, que antes de Djokovic já tinha derrotado Zverev (também em dois sets), que esta quarta-feira bateu o argentino Diego Schwartzman em três sets.

No Grupo Londres, no qual estão Rafael Nadal, Dominic Thiem, Andrey Rublev e Stefano Tsitsipas, sendo que nesta altura só Dominic Thiem tem lugar garantido nas meias-finais. Nadal e Tsitsipas vão discutir esta quinta-feira quem fica com a segunda vaga.