O programa de divulgação dos audios do VAR vai regressar na próxima semana. A notícia foi avançada pelo Record e confirmada pelo Maisfutebol.

Vai ser a primeira vez que o programa será emitido após a entrada em funções dos novos órgãos sociais da Federação, mas nesta altura ainda não se sabe quem estará, do Conselho de Arbitragem, em estúdio a comentar os lances analisados.

Até aqui era João Ferreira que fazia esse papel, mas o ex-árbitro vai ser substituído.

Em princípio, e como acontecia até aqui, o programa manter-se-á na Sporttv.

Recorde-se que a arbitragem tem estado debaixo de polémica nos últimos dias, sobretudo depois das queixas do Benfica no último fim de semana, devido a um penálti assinalado a favor do Arouca.