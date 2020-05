O Governo anunciou que esta sexta-feira serão retomadas as auditorias à segurança dos estádios das 18 equipas da Liga.

O processo, promovido pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCV), pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e pelas Forças de Segurança iniciou-se a 26 de fevereiro, mas acabou por ser interrompido a 10 de março, pouco depois de a pandemia de covid-19 chegar a Portugal.

«O Governo (...) decidiu avançar com este processo, num trabalho contínuo e sistemático, de erradicação de fenómenos de violência e racismo, tanto no exterior como no interior dos recintos desportivos», pode ler-se numa nota à comunicação social.

O processo de autoria aos estádios deverá ficar concluído até ao final da primeira quinzena de junho. Faltam ser visitados os estádios de Sp. Braga, Boavista, Famalicão, Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Moreirense, Tondela, Gil Vicente, V. Guimarães, Portimonense e do recém-promovido Farense.