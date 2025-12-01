Augsburgo
Alemanha: Augsburgo oficializa saída do treinador Sandro Wagner
Germânico de 38 anos chegou ao cargo há meio ano
O Augsburgo anunciou a saída do treinador Sandro Wagner na noite desta segunda-feira, quando o clube já foi eliminado da Taça e ocupa o 14.º lugar da Bundesliga, com 10 pontos, dois de vantagem sobre os lugares de descida.
Ao cabo de 12 jornadas no campeonato, o Augsburgo leva oito derrotas, um empate e três vitórias, a última a 22 de novembro, na receção ao Hamburgo (1-0).
Depois de passar pela seleção alemã como adjunto, Sandro Wagner, de 38 anos, rumou ao Augsburgo, mas deixa o cargo ao cabo de 14 jogos e quatro vitórias.
No sábado, às 14h30, o Augsburgo visita o Bayer Leverkusen, quarto classificado da Bundesliga com 23 pontos.
