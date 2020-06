O Maisfutebol faz esta sexta-feira 20 anos e recebeu os parabéns do treinador campeão no ano em que nasceu: precisamente em 2000. Quando o nosso jornal viu a luz do dia, o Sporting tinha sido campeão há uma semana e Augusto Inácio ainda estava em festa interior, exatamente por isso.

Desde então, o treinador habituou-se a consumir o Maisfutebol todos os dias e assumiu respeitar profundamente o trabalho feito por esta redação ao longo dos anos. «Digo as coisas que sinto. E aquilo que eu sinto é que vocês estão de parabéns pelos 20 anos, porque vocês são um órgão informativo totalmente isento. E isso para mim é fundamental naquilo que é a informação» assumiu o técnico de 65 anos.

É certo que em 20 anos, muita coisa mudou, principalmente a nível da informação. Para o técnico, o jornal digital foi evoluindo naquilo que se exigia, como a «transmissão, quase em tempo record» das notícias desportivas ainda que desde o início, o site se tenha mantido, segundo o treinador, fiel aos seus valores: «O Maisfutebol tem sido linear ao longo destes anos todos. E é isso que ganha o respeito de toda a gente.»

O técnico acabou, explicando o que o motivou a aceitar a entrevista: «Aceitei estar aqui porque temos de nos disponibilizar para aqueles que merecem. Vocês dão-nos informação e nós retribuímos essa seriedade com as nossas opiniões.»