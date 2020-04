Embora não tenha participado na "reunião" de campeões nacionais 1999/2000 promovida pela Sport TV na noite deste domingo, Peter Schmeichel foi muito falado, pelos episódios que protagonizou quando representou o Sporting.

Nuno Santos, então terceiro guarda-redes leonino, lembrou que a exigente pré-época de Giuseppe Materazzi, o técnico italiano que iniciou a época, não foi ao encontro da disposição de Peter Schmeichel.

«No primeiro dia corremos 12 km, depois baixámos para 8, e depois para 4. O Peter pediu-me para avisar o Materazzi que não ia correr, que podia cair no mato e aleijava-se. "Diz ao homem que não vou correr, que veja o meu currículo. Fui campeão da Europa, campeão no Man Utd não sei quantos anos, e nunca corri no mato, vou correr agora?". Um quilómetro depois disse que estava lesionado e saiu da corrida, nunca mais correu», recordou o agora treinador de guarda-redes.

«Às vezes ele estava cansado, e pura e simplesmente sentia uma dor no gémeo a treinar, e dava-lhe para vários dias», lembrou Vidigal, o que motivou logo uma reação de Nuno Santos: «Era a minha sorte...»

No reencontro promovido pela Sport TV, Augusto Inácio recordou também que, quando assumiu o comando da equipa, Vidigal já tinha "guia de marcha". E não era o único.

«Quando cheguei ao Sporting a primeira coisa que me disseram foi que o Acosta e o Vidigal iam embora. Perguntei porquê, disseram-me que não davam mais do que aquilo. Eram duas figuras que estavam para sair do Sporting», afirmou.

«Já no final da época anterior um "vice", que não interessa recordar, disse umas palavras pouco agradáveis. Que eu não era digno de vestir a camisola do Sporting», recordou o próprio Vidigal.

Inácio conduziu o Sporting ao título, mas acabou por sair ainda antes do final desse ano civil. 20 anos depois, o técnico arrepende-se da forma como deixou arrastar as coisas.

«Às vezes o coração fala mais alto do que a cabeça. Era uma honra estar no Sporting, e tinha de continuar, até porque ia jogar a Liga dos Campeões. Mas o processo da minha continuidade, com aquela que foi a minha planificação... devia ter saído. Arrependo-me de não ter batido com a porta no inicio da época», assumiu.