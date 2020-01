Com o novo ano vão chegar também preços novos. Os combustíveis vão ter um aumento de cinco cêntimos por litro por causa do aumento dos impostos sobre estes produtos.

Os próprios carros vão também ficar mais caros por causa do aumento do imposto sobre veículos e do imposto de circulação.

São também os impostos que vão levar a um aumento de produtos como o tabaco e as bebidas açucaradas.

As rendas e as telecomunicações e os transportes públicos sofrerão também aumentos.

