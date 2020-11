Jesé Rodríguez (ex-Sporting), está a fazer as delícias da imprensa cor de rosa internacional. O avançado espanhol decidiu declarar-se em público à antiga namorada, Aurah Ruiz, depois de ter terminado a sua relação com Janira Barm.



O jogador do Paris Saint-Germain tem um filho em comum com Aurah Ruiz, com quem trocou fortes acusações após o final do namoro. Agora, parecem ter colocado esse passado turbulento para trás das costas.



Aurah Ruiz, influencer que chegou a participar na edição espanhola do Big Brother VIP, estava a fazer um vídeo em direto no seu canal quando foi surpreendida por Jesé: «Amo-te bebé. Tu sabes o que existe entre nós os dois.»



«A minha relação não será a mais estável, não terá sido a mais estável, mas agora é diferente e eu nunca traí o meu companheiro», garantiu Aurah Ruiz.



Jesé aguarda o nascimento do quinto filho, o segundo fruto da relação com a modelo Janira Barm. O jogador tem ainda o filho em comum com Aurah Ruiz e dois, os mais velhos, cuja mãe é Melody Santana.