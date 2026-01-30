O FC Copenhaga anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Aurélio Buta, proveniente do Eintracht Frankfurt.

Com passagens pelo Benfica, Royal Antuérpia, Stade de Reims e Eintracht Frankfurt, o lateral português mostrou-se feliz por representar o emblema dinamarquês.

«Estou muito feliz por assinar pelo FC Copenhaga. Tanto o clube como a cidade são muito falados na Europa e ouvi coisas muito boas», referiu o jogador de 28 anos.

Esta temporada, recorde-se, o lateral somou apenas seis jogos ao serviço do clube alemão.