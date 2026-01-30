Aurelio Buta
Há 1h e 45min
OFICIAL: Aurélio Buta é reforço do FC Copenhaga
Lateral deixa Frankfurt e ruma à Dinamarca
O FC Copenhaga anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Aurélio Buta, proveniente do Eintracht Frankfurt.
Com passagens pelo Benfica, Royal Antuérpia, Stade de Reims e Eintracht Frankfurt, o lateral português mostrou-se feliz por representar o emblema dinamarquês.
«Estou muito feliz por assinar pelo FC Copenhaga. Tanto o clube como a cidade são muito falados na Europa e ouvi coisas muito boas», referiu o jogador de 28 anos.
Esta temporada, recorde-se, o lateral somou apenas seis jogos ao serviço do clube alemão.
Welcome to Copenhagen, Aurélio Buta ✍🏼⚪🔵— F.C. København (@FCKobenhavn) January 30, 2026
👉🏼 In paid collaboration with transfer partner Ebury#fcklive pic.twitter.com/bVe60kVkFW
