Aurélio Márcio deixa um legado de ouro no Sporting com a formação de dezenas e dezenas de jovens jogadores que chegaram aos mais altos pacos do futebol mundial ao longo dos últimos anos. Paulo Futre e os Bolas de Ouro Luís Figo e Cristiano Ronaldo são os nomes mais evidentes, mas há muito mais nomes que deram visibilidade ao clube de Alvalade.

Basta recordar a conquista do Euro2016, o título mais proeminente da história da seleção portuguesa, em que, na final frente à França, entre os catorze jogadores utilizados, dez passaram pelas mãos do senhor Aurélio Pereira: Rui Patrício, Cédric Soares, José Fonte, William Carvalho, Adrien Silva, João Mário, Nani e Cristiano Ronaldo foram titulares, enquanto João Moutinho e Ricardo Quaresma saltaram do banco.

Além destes nomes, juntámos ainda outros, para fazer um plantel só com jogadores que passaram pelas mãos de Aurélio Pereira que faleceu esta terça-feira aos 77 anos.

Confira a galeria dos Aurélios