Marcelo Rebelo de Sousa passou pelo velório de Aurélio Pereira, na Igreja de São João Batista, no Lumiar, e deixou infindáveis elogios ao responsável pela formação de jogadores como Paulo Futre, Luís Figo ou Cristiano Ronaldo.

«Olheiros há muitos, ele era mais do que um olheiro, era um educador, um formador, era uma pessoa que pegava em miúdos de 12, 13, 14, 16, 16, 17 anos, quando ainda estão indefinidos. Não é a mesma coisa do que terem mais dois, três ou quatro anos, e percebia-os. Atuava quase como um segundo paizinho deles, tinha uma intuição, uma capacidade de entendimento, e fazia da vida deles, uma vida completamente diferente», começou por destacar o Presidente da República.

O governante recordou depois as muitas caras conhecidas do futebol português que passaram pelas mãos de Aurélio Pereira.

«Isto aconteceu dezenas [de jovens], alguns dos quais, os mais ilustres, um deles o mais ilustre durante muito anos, e outros ilustres com trajeto na Seleção Nacional, com projeção cá dentro e lá fora. E fazia isso com uma paixão, uma naturalidade. A paixão não era só pelo futebol, era também por formar crianças e jovens e criava uma vida completamente diferente para eles», prosseguiu.

Marcelo Rebelo de Sousa abordou ainda o legado que o antigo responsável pela formação do Sporting deixa ao país. «Deixa o legado do clube, que era o clube dele, no futebol português, todo, e também no estrangeiro. Todos estiveram, estão, alguns ainda estarão, no estrangeiro. Este legado é de um homem simples, de um homem humilde, um homem que vivia cada dia dedicado àquela paixão e que criou felicidade para muita gente na sua juventude, na sua afirmação como pessoas e prestigiou Portugal», acrescentou.

A fechar, mais um elogio. «Foi pai desportivo, mas não foi só para um, foi para dezenas e dezenas de jogadores e mudou a vida neles que seria completamente diferente se ele não tem aparecido. Ele apareceu, fez isso e depois desapareceu. Não se pôs em bicos dos pés. Era um homem excecional», atirou ainda.