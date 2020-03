O Augsburgo anunciou a rescisão do contrato de Martin Schmidt, treinador da equipa principal. O despedimento surgiu na sequência da derrota caseira diante do Bayern Munique (0-2), que alargou para sete o número de derrotas nos últimos nove jogos.



Além de Martin Schmidt, também o seu adjunto, Stefan Sartori, viu o seu vínculo ao clube ser rescindido. O suíço, que estava no Augsburgo há uma época, deixa o clube na 14.ª posição da liga alemã, com cinco pontos de vantagem face ao lugar de play-off de despromoção.