Decorria o minuto 80 do Austrália-Curaçau (5-1), a contar para a segunda jornada do Grupo 1 do FIFA Series, quando Nestory Irankunda aplicou o 4-1. Nos festejos, uma luva voou da bancada e o avançado aproveitou para dançar como Michael Jackson. Cinco minutos volvidos, o avançado do Watford bisou.

Assim, a Austrália lidera o Grupo 1, com seis pontos, três de vantagem sobre Camarões e China. Por sua vez, Curaçau ocupa o último lugar, com zero pontos.

No Mundial 2026, a Austrália integra o Grupo D, com Paraguai e Estados Unidos, aguardando por Kosovo ou Turquia. Quanto a Curaçau, esta seleção estreante vai disputar o Grupo E, na companhia de Equador, Costa do Marfim e Alemanha.

