Ex-Benfica e mais 25: os convocados da Austrália para o Mundial 2026
Paul Okon deixou as águias há um ano e prepara a estreia em Mundiais
Paul Okon deixou as águias há um ano e prepara a estreia em Mundiais
A Austrália prepara a sexta participação consecutiva num Mundial e, nesta segunda-feira, Tony Popovic divulgou os 26 convocados. O selecionador de 52 anos incluiu o médio Paul Okon (ex-Benfica) na lista. O trinco de 21 anos deixou a equipa B das águias há um ano, reforçando o Sydney FC.
A Austrália integra o Grupo D do Mundial 2026, na companhia de Turquia, EUA e Paraguai. Os australianos defrontam a Turquia no Canadá e disputam a segunda e terceira jornada nos Estados Unidos.
Conheça os 26 convocados da Austrália.
Guarda-redes: Mathew Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers) e Patrick Beach (Melbourne City).
Defesas: Kai Trewin (New York City FC), Aziz Behich (Melbourne City), Harry Souttar (Leicester), Milos Degenek (APOEL), Cameron Burgess (Swansea), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Alessandro Circati (Parma), Jacob Italiano (Grazer), Jordan Bos (Feyenoord) e Jason Geria (Albirex Niigata).
Médios: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Aiden O’Neill (New York City FC), Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St. Pauli), Paul Okon (Sydney) e Connor Metcalfe (St. Pauli).
Avançados: Awer Mabil (Castellón), Nestory Irankunda (Watford), Cristian Volpato (Sassuolo), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Tete Yengi (Machida), Mathew Leckie (Melbourne City) e Mohamed Touré (Norwich).