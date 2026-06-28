Argélia e Áustria empataram a três golos em Kansas City, na madrugada deste domingo, na terceira e última jornada do Grupo J do Mundial 2026. Este resultado garantiu a qualificação das duas nações para os “16-avos”, mas eliminou o Irão.

Num duelo intenso, o avançado Arnautovic adiantou os austríacos aos 28 minutos, enquanto o lateral Belghali restabeleceu a igualdade aos 45 minutos. Ao intervalo, o médio Grillitsch (Sp. Braga) foi aposta na Áustria.

Depois de o extremo Mahrez completar a reviravolta aos 60m e bisar aos 90+3m, o avançado Kalajdzic saltou do banco aos 90+5m e só precisou de um minuto para aplicar o 3-3.

Assim, a Áustria terminou no segundo lugar do Grupo J, com quatro pontos, igualada pela Argélia (3.ª). A seleção africana integrou o lote dos oito melhores terceiros classificados, por troca com o Irão. Tal como a Coreia do Sul e a Escócia, também a seleção de Taremi terminou igualada com o Senegal a três pontos, mas prejudicada pelo saldo de golos.

Nos “16-avos”, na quinta-feira (20h), a Áustria mede forças com a Espanha na Califórnia, podendo defrontar Portugal nos “oitavos", a 6 de julho (20h). Por sua vez, a Argélia joga frente à Suíça em Vancouver (Canadá) na madrugada de sexta-feira (04h).