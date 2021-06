Os jogadores da seleção italiana decidiram que não vão ajoelhar no Estádio de Wembley em solidariedade com o movimento Black Lives Matter e contra a descriminação racial depois da polémica que se levantou no jogo com o País de Gales. Uma decisão tomada pela maioria do plantel da squadra azzurra e que vai ser explicada, ainda esta sexta-feira, pelo capitão Leonardo Bonucci.

No jogo com o País de Gales, na fase de grupos, os galeses ajoelharam em conjunto, enquanto os italianos ajoelharam-se apenas cinco jogadores: Pessina, Emerson, Toloi, Bernardeschi e Belotti.

Meia equipa de joelhos e a outra metade de pé passou uma imagem de divisão que deu muito que falar na imprensa italiana e levou os jogadores a reunirem-se para discutir o assunto. Ficou decidido que ou ajoelhavam todos ou nenhum e acabou por vingar a segunda possibilidade.

Uma decisão centrada na necessidade de se seguir uma linha comum, mas deixando claro que todos os jogadores são livres para, a nível pessoal, para defenderem as respetivas convicções. Uma opção que vai ser explicada de forma mais detalhada por Bonuccci, o capitão face à ausência de Chilenni, ainda esta sexta-feira.