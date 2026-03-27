O médio Florian Grillitsch, do Sp. Braga, foi titular na goleada da Áustria sobre o Gana (5-1). Nesta sexta-feira, em Viena, o médio Sabitzer inaugurou o marcador, capitalizando um penálti aos 12 minutos.

Entre trocas, o avançado Gregoritsch e o lateral Posch ampliaram a vantagem, com golos aos 51 e 59 minutos, respetivamente. Ainda que Jordan Ayew tenha reduzido aos 77 minutos, os médios Chukwuemeka e Seiwald confirmaram a goleada, marcando aos 80 e 90+2m, respetivamente.

Quanto a Grillitsch, o jogador do Sp. Braga esteve em cena até ao intervalo.

No Mundial 2026, a Áustria partilha o Grupo J com Argentina, Argélia e Jordânia. Por sua vez, o Gana integra o Grupo L, com Croácia, Inglaterra e Panamá.

Pjanic elogia Amar Dedic: «É um talento puro e cristalino»
Raphinha lesiona-se pelo Brasil e pára aproximadamente cinco semanas
Roberto Martínez: «Houve conversas para assumir a seleção do México»