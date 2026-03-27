Sp. Braga: Grillitsch titular na goleada da Áustria sobre Gana
Médio em cena na primeira parte, golos em maioria na etapa complementar
O médio Florian Grillitsch, do Sp. Braga, foi titular na goleada da Áustria sobre o Gana (5-1). Nesta sexta-feira, em Viena, o médio Sabitzer inaugurou o marcador, capitalizando um penálti aos 12 minutos.
Entre trocas, o avançado Gregoritsch e o lateral Posch ampliaram a vantagem, com golos aos 51 e 59 minutos, respetivamente. Ainda que Jordan Ayew tenha reduzido aos 77 minutos, os médios Chukwuemeka e Seiwald confirmaram a goleada, marcando aos 80 e 90+2m, respetivamente.
Quanto a Grillitsch, o jogador do Sp. Braga esteve em cena até ao intervalo.
No Mundial 2026, a Áustria partilha o Grupo J com Argentina, Argélia e Jordânia. Por sua vez, o Gana integra o Grupo L, com Croácia, Inglaterra e Panamá.
