A já apurada Dinamarca roçou a perfeição na qualificação para o Mundial 2022 e só não o vai consegui-la a todos os níveis porque, na vitória desta sexta-feira ante as ilhas Faroé – a nona em nove jornadas – sofreu… o primeiro golo neste apuramento: 3-1 foi o resultado final, num dia em que a Escócia selou o segundo lugar de acesso ao play-off, ao vencer na Moldávia, por 2-0.

Skov (18m), Bruun Larsen (63m) e Maehle (90+3m) fizeram os golos do triunfo dinamarquês em Copenhaga, tendo Klaemint Olsen sido o autor, aos 89 minutos de jogo, do primeiro golo sofrido pela Dinamarca nesta fase de qualificação.

Na Moldávia, Patterson (38m) e Che Adams (65m), marcaram os golos do triunfo da Escócia, que vai ter oportunidade para ir ao Mundial do Qatar via play-off.

No outro jogo do grupo, a Áustria apanhou Israel a nível pontual, com um triunfo por 4-2. Bitton (33m) deu vantagem aos visitantes, Arnautovic fez o 1-1 já na segunda parte (51m), Peretz deu nova vantagem a Israel (59m), mas os locais deram a volta para o triunfo com bis de Schaub (62m e 72m) e um golo de Sabitzer (84m).