Agora sim, é oficial. A ligação entre Ralf Rangnick e a seleção da Áustria prolonga-se até 2028.

Através das redes sociais e em comunicado, a Federação Austríaca de Futebol (ÖFB) confirma o novo vínculo para o treinador alemão de 67 anos, que está à frente dos destinos da equipa desde 2022, quando saiu do Manchester United.

«Estou muito feliz por podermos anunciar esta fantástica notícia aos nossos adeptos, pouco antes do início do Campeonato do Mundo. Isto envia um sinal importante de união e objetivos desportivos em comum. Esta renovação é de particular importância para toda a equipa», afirma Josef Pröll, presidente da ÖFB.

Até ao momento, Ralf Rangnick soma 27 vitórias, oito empates e dez derrotas no comando técnico da Áustria.