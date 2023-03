O internacional irlandês James McClean revelou esta terça-feira que foi diagnosticado com autismo, depois de lhe terem sido detetados traços semelhantes entre si e a filha, que sofre do mesmo transtorno neurológico.



«A minha filha Willow sofre de autismo. [...] À medida que eu e a minha mulher aprendíamos mais sobre o tema, começámos a reparar que eu era muito parecido à Willow em mais aspetos do que pensávamos. Vejo pequenos traços nela que também vejo em mim e, por isso, decidi fazer um diagnóstico», explicou McClean, que vestiu a camisola da seleção principal da Irlanda 96 vezes.

O médio do Wigan fez ainda outra revelação: «Agora que já fui diagnosticado com autismo, sinto que é a altura certa para partilhar. Tenho ponderado se devia vir a público partilhar isto, mas quero que a minha filha saiba que eu a percebo e que ter autismo nunca deve e nunca pode fazer com que ela não alcance os seus objetivos e sonhos», salientou.

Veja a publicação de James McClean: