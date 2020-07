A comitiva do Sp. Braga que regressava à cidade dos Arcebispos após o triunfo em Paços de Ferreira foi atacada com pedras quando seguia na autoestrada A7, perto de Guimarães.

A informação foi confirmada ao Maisfutebol por fonte dos arsenalistas, que emitiram também um comunicado a lamentar a situação.

«Apesar da escolta de batedores da GNR, as viaturas onde seguiam a equipa e os responsáveis do clube foram apedrejadas na autoestrada A7, já próximo da saída para Guimarães Sul. A comitiva – que incluía o autocarro, a viatura do presidente e um veículo de apoio – foi surpreendida com o arremesso de pedras de grande dimensão, atiradas a partir da berma e que por mera felicidade não resultaram em ferimentos que, dado o porte dos objetos e a velocidade a que seguiam as viaturas, poderiam revestir-se de enorme gravidade para os elementos que integravam a comitiva», lê-se na nota emitida pelo Sp. Braga.

O clube bracarense já apresentou queixa às autoridades sobre o sucedido e repudia o episódio de que foi vítima.

«O futebol não pode ser um veículo de ódios tão primários e de comportamentos criminosos, mas cabe às forças da autoridade a tomada de ações imediatas, evitando a todo o custo que chegue o dia em que lamentemos consequências mais dramáticas», lê-se na mesma nota.

Nas imagens cedidas ao Maisfutebol é possível perceber o tamanho de uma das pedras atiradas, que atingiu o carro de apoio, que foi aquele que ficou em pior estado.