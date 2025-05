Um acidente entre dois veículos pesados, um autocarro e um camião de transporte de mercadores, causou sete feridos, no quilómetro 94 da A8, na zona de Alcobaça. O alerta foi dado às 9:45.

O autocarro do Colégio de São Teotónio, de Coimbra, dirigia-se para a Lourinhã para uma visita de estudo, quando um pesado de mercadorias lhe bateu por trás: o camião ficou com a frente desfeita e o autocarro caiu na ravina.

No autocarro estavam 41 pessoas (37 crianças entre nove e dez anos e quatro adultos).

«Não houve nenhuma vítima grave. Os feridos foram ao hospital por precaução», confirmou Carlos Silva, comandante do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Três das vítimas foram transportadas para a urgência de Torres Vedras da Unidade Local de Saúde do Oeste. As outras quatro foram encaminhadas para o Hospital de Leiria. Entretanto, e segundo a TVI, as quatro crianças levadas para o hospital de Leiria já tiveram alta e puderam voltar a casa.

Os restantes passageiros do autocarro foram levados para o quartel dos Bombeiros de São Martinho do Porto e já estão a voltar a casa.