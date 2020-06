Adeptos do Benfica deixaram mensagens de apoio e pedidos de desculpa a Weigl e Zivkovic nas redes sociais, os dois jogadores que ficaram feridos no apedrejamento do autocarro depois do empate caseiro diante do Tondela.

Nas mensagens, escritas em português e inglês em posts nas redes sociais dos jogadores, os adeptos desejam as melhoras, dão força aos dois atletas, pedem desculpa e garantem: «Isto não é o Benfica.»

Veja algumas mensagens deixadas a Weigl e Zivkovic na galeria associada.