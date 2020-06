O presidente do FC Porto comentou este sábado o apedrejamento ao autocarro do Benfica após o jogo do Tondela, que acabou por ferir Weigl e Zivkovic.

«O vandalismo é sempre de criticar, venha de onde vier e atinja quem quer que seja. Repudio isso e solidarizo-me com os jogadores e com todos os profissionais do Benfica», disse Pinto da Costa aos jornalistas à margem das eleições no FC Porto.

«Lamento o que aconteceu e espero que os que fizeram esse ato vândalo e cobarde sejam exemplarmente castigados», frisou.