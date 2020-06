Fernando Gomes condena atos de violência contra elementos do Benfica, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

«Foi com enorme tristeza e indignação que tomei conhecimento do inaceitável ato de violência que atingiu o SL Benfica e os seus atletas. A FPF confia que as autoridades policiais encontrarão, no mais curto espaço de tempo possível, os responsáveis pelo ato bárbaro e cobarde de ontem – o apedrejamento do autocarro do SL Benfica em andamento – e exige que os autores deste crime não passem impunes.»

[Artigo em atualização]