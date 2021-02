Filipe Albuquerque foi esta sexta-feira agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito pelo Presidente da República.

O piloto recebeu a condecoração de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, isto após se ter sagrado campeão do mundo de resistência LMP2 e da Europa Le Mans Series.

«Estou muito feliz por este momento e por ver o meu trabalho reconhecido pelo nosso Presidente. Levar a bandeira de Portugal pelo mundo é algo de que me orgulho bastante e ainda mais quando tenho a oportunidade de a hastear no lugar mais alto do pódio», declarou Albuquerque, depois da cerimónia.