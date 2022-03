Nikita Mazepin revelou-se «desapontado» pela saída da Haas, que anunciou este sábado ter rescindido contrato com o piloto e a Uralkali, empresa russa detida pelo pai de Mazepin e que patrocinava a equipa norte-americana.

Numa declaração nas redes sociais, o piloto russo afirma que as condições que propôs para continuar a competir na Fórmula 1 não foram levadas em consideração.

«Queridos fãs e seguidores. Estou muito desapontado em saber que o meu contrato com a Haas foi terminado. Apesar de entender as dificuldades, a decisão da FIA, assim como a minha vontade de aceitar as condições propostas para continuar, foram completamente ignoradas e não foi iniciado nenhum processo tendo em conta esta decisão unilateral. Para aqueles que tentaram compreender, o meu eterno obrigado. Tratei o meu tempo na Fórmula 1 como um tesouro e espero que possamos voltar a estar juntos em momentos melhores. Terei mais a dizer nos próximos dias», escreveu.

A Haas ainda não anunciou o substituto de Mazepin, que era colega de equipa de Mick Schumacher. A temporada 2022 começa já a 20 de março, no Bahrain.