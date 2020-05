Da pista para o mundo virtual, o piloto italo-americano Mario Andretti, de 80 anos, vai estrear-se nos simuladores. O campeão do mundo anunciou, esta quarta-feira, a participação nas 500 Milhas de Indianápolis (Indy 500) do Legends Trophy.

«Tenho uma curva de aprendizagem bastante acentuada pela frente. Há muito tempo que não sou um rookie em Indianápolis. Estou a tentar aprender o mais rapidamente possível e espero poder lutar com algumas dessas jovens estrelas. Vou empenhar-me e espero ser competitivo», afirmou o piloto, em declarações através da rede social Twitter.

Andretti conta, no seu palmarés, com 29 participações nas Indy 500 de Indianápolis e ganhou uma edição, a de 1969.

Na corrida virtual na oval de Indianápolis, que terá lugar no próximo sábado, Mario Andretti terá uma fortíssima concorrência, com os também ex-campeões do mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, Jenson Button e Emerson Fittipaldi.

Andretti será um dos sete vencedores das 500 Milhas de Indianápolis em prova, juntando-se a Fittipaldi, Juan Pablo Montoya, Hélio Castroneves, Gil de Ferran, Dario Franchitti e Tony Kanaan. Em prova estará igualmente o campeão do mundo de ralis de 2003, o norueguês Petter Solberg.

A mítica prova norte-americana devia correr-se este fim-de-semana, na pista de Indianápolis, mas acabou por ser reagendada para 23 de agosto, devido à pandemia de covid-19.