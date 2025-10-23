Antolín González, ex-promessa espanhola da Fórmula 1, foi preso em julho de 2025, acusado do assassinato do próprio pai. Agora, quatro meses depois, o jovem de 23 anos confessou o crime.

De acordo com a imprensa espanhola, o piloto esteve esta segunda-feira no Tribunal de Instrução nº 2 de Aranda de Duero e relatou o caso de modo a tentar reduzir a pena:

Tudo aconteceu a 5 de julho deste ano, num armazém da família em Burgos, com Antolín a atingir o progenitor com uma facada no pescoço, depois de uma discussão violenta entre ambos.

A polícia foi chamada ao local e ainda encontrou o sujeito de 56 anos com vida, mas este acabou por falecer apesar da ajuda médica. O ex-piloto foi preso horas depois, mas antes conseguiu livrar-se da arma rio Arandilla, tal como confessou.

No que toca ao automobilismo, Antolín já foi uma das maiores promessas, tendo sido o mais jovem de sempre a conduzir um F3, aos 13 anos. No entanto, teve de abandonar a carreira devido à falta de apoio financeiro.